2 Nisan 2023 Pazar hava durumu! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken bir daha düşünün! Sağanak yağmurlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Nisan 2023 Pazar hava tahmin raporuna göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken ülkenin bazı bölgelerinde yağışlar devam edecek. İşte 2 Nisan 2023 Pazar hava durumu...

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2 Nisan 2023 Pazar hava durumu! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken bir daha düşünün! Sağanak yağmurlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2023 Pazar günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2 Nisan 2023 Pazar hava durumu! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken bir daha düşünün! Sağanak yağmurlar geliyor!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı

2 Nisan 2023 Pazar hava durumu! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken bir daha düşünün! Sağanak yağmurlar geliyor!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

2 Nisan 2023 Pazar hava durumu! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken bir daha düşünün! Sağanak yağmurlar geliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Samsun ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

2 Nisan 2023 Pazar hava durumu! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken bir daha düşünün! Sağanak yağmurlar geliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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