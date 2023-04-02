2 Nisan 2023 Pazar hava durumu! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken bir daha düşünün! Sağanak yağmurlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2023 Pazar günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Samsun ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu