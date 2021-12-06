Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Ocak 2022 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:45

Brest - Bordeaux

Fransa Kupası

15:45

Cannes - Toulouse

Fransa Kupası

15:45

Nantes - Vitre

Fransa Kupası



15:45

Versailles - La Roche

Fransa Kupası



16:00

Getafe - Real Madrid

İspanya La Liga



16:00

Valladolid - Leganes

İspanya La Liga 2

16:00

Almeria - Cartagena

İspanya La Liga 2

17:00

Brentford - Aston Villa

İngiltere Premier Lig



17:00

Everton - Brighton

İngiltere Premier Lig



17:00

Leeds United - Burnley

İngiltere Premier Lig

17:00

Southampton - Newcastle

İngiltere Premier Lig Ertelendi

18:00

Sporting Gijon - Lugo

İspanya La Liga 2

18:00

Montpellier - Strasbourg

Fransa Kupası

18:00

Bastia - Clermont

Fransa Kupası

18:00

Bergerac - Creteil

Fransa Kupası



18:00

Nancy - Rennes

Fransa Kupası



18:15

Atletico Madrid - Rayo Vallecano

İspanya La Liga



18:15

Elche - Granada

İspanya La Liga



19:30

Chelsea - Liverpool

İngiltere Premier Lig



20:15

Huesca - Girona

İspanya La Liga 2

20:15

Mirandes - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2



20:30

Alaves - Real Sociedad

İspanya La Liga



20:30

Real Betis - Celta Vigo

İspanya La Liga



20:30

Quevilly Rouen - Monaco

Fransa Kupası



20:30

Jura Sud - St. Etienne

Fransa Kupası



20:30

Linas Monthery - Amiens

Fransa Kupası



20:30

Thaon - Reims

Fransa Kupası



21:30

Vizela - Belenenses

Portekiz Liga NOS

23:00

Mallorca - Barcelona

İspanya La Liga

23:00

Fuenlabrada - Ibiza

İspanya La Liga 2



23:00

Chauvigny - Marsilya

Fransa Kupası

23:30

Tenerife - Las Palmas

İspanya La Liga 2