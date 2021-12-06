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  3. 2 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

2 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

2 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Cumartesi 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

2 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Ocak 2022 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:45
Brest - Bordeaux
Fransa Kupası

15:45
Cannes - Toulouse
Fransa Kupası

15:45
Nantes - Vitre
Fransa Kupası


15:45
Versailles - La Roche
Fransa Kupası


16:00
Getafe - Real Madrid
İspanya La Liga


16:00
Valladolid - Leganes
İspanya La Liga 2

16:00
Almeria - Cartagena
İspanya La Liga 2

17:00
Brentford - Aston Villa
İngiltere Premier Lig


17:00
Everton - Brighton
İngiltere Premier Lig


17:00
Leeds United - Burnley
İngiltere Premier Lig

17:00
Southampton - Newcastle
İngiltere Premier Lig Ertelendi

18:00
Sporting Gijon - Lugo
İspanya La Liga 2

18:00
Montpellier - Strasbourg
Fransa Kupası

18:00
Bastia - Clermont
Fransa Kupası

18:00
Bergerac - Creteil
Fransa Kupası


18:00
Nancy - Rennes
Fransa Kupası


18:15
Atletico Madrid - Rayo Vallecano
İspanya La Liga


18:15
Elche - Granada
İspanya La Liga


19:30
Chelsea - Liverpool
İngiltere Premier Lig


20:15
Huesca - Girona
İspanya La Liga 2

20:15
Mirandes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2


20:30
Alaves - Real Sociedad
İspanya La Liga


20:30
Real Betis - Celta Vigo
İspanya La Liga


20:30
Quevilly Rouen - Monaco
Fransa Kupası


20:30
Jura Sud - St. Etienne
Fransa Kupası


20:30
Linas Monthery - Amiens
Fransa Kupası


20:30
Thaon - Reims
Fransa Kupası


21:30
Vizela - Belenenses
Portekiz Liga NOS

23:00
Mallorca - Barcelona
İspanya La Liga

23:00
Fuenlabrada - Ibiza
İspanya La Liga 2


23:00
Chauvigny - Marsilya
Fransa Kupası

23:30
Tenerife - Las Palmas
İspanya La Liga 2

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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