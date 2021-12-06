2 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Cumartesi 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
2 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Ocak 2022 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
15:45
Brest - Bordeaux
Fransa Kupası
15:45
Cannes - Toulouse
Fransa Kupası
15:45
Nantes - Vitre
Fransa Kupası
15:45
Versailles - La Roche
Fransa Kupası
16:00
Getafe - Real Madrid
İspanya La Liga
16:00
Valladolid - Leganes
İspanya La Liga 2
16:00
Almeria - Cartagena
İspanya La Liga 2
17:00
Brentford - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
17:00
Everton - Brighton
İngiltere Premier Lig
17:00
Leeds United - Burnley
İngiltere Premier Lig
17:00
Southampton - Newcastle
İngiltere Premier Lig Ertelendi
18:00
Sporting Gijon - Lugo
İspanya La Liga 2
18:00
Montpellier - Strasbourg
Fransa Kupası
18:00
Bastia - Clermont
Fransa Kupası
18:00
Bergerac - Creteil
Fransa Kupası
18:00
Nancy - Rennes
Fransa Kupası
18:15
Atletico Madrid - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
18:15
Elche - Granada
İspanya La Liga
19:30
Chelsea - Liverpool
İngiltere Premier Lig
20:15
Huesca - Girona
İspanya La Liga 2
20:15
Mirandes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
20:30
Alaves - Real Sociedad
İspanya La Liga
20:30
Real Betis - Celta Vigo
İspanya La Liga
20:30
Quevilly Rouen - Monaco
Fransa Kupası
20:30
Jura Sud - St. Etienne
Fransa Kupası
20:30
Linas Monthery - Amiens
Fransa Kupası
20:30
Thaon - Reims
Fransa Kupası
21:30
Vizela - Belenenses
Portekiz Liga NOS
23:00
Mallorca - Barcelona
İspanya La Liga
23:00
Fuenlabrada - Ibiza
İspanya La Liga 2
23:00
Chauvigny - Marsilya
Fransa Kupası
23:30
Tenerife - Las Palmas
İspanya La Liga 2