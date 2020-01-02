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2 Ocak Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 2 Ocak Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

2 Ocak Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Pelin mutfağa hızlı başlıyorlar.  Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 2 Ocak Canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Tahılı simit nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tahıllı simit tarifiTahılı simit nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tahıllı simit tarifi

Özden Kaynana

Burçin Gelin: 2 puan (kendi gelini)

Aydan Gelin: 5 puan

Elif Gelin: 1 puan                                          

Goncanur Gelin: 2 puan

Çiğdem Kaynana

Elif Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Burçin Gelin: 1 puan

Aydan gelin: 1 puan

Goncanur Gelin: 2 puan

Hülya kaynana:

Aydan Gelin: 5 Puan (kendi gelini)

Goncanur gelin: 1 puan

Elif Gelin: 1 puan                                                                     

Burçin Gelin: 1 puan

Emine Kaynana:

Goncanur gelin: 4 (kendi gelini)

Aydan gelin: 5 puan

Elif gelin: 1 puan 

Burçin gelin: 2 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "16 Puanla Aydan" oldu Günün en düşük puanını ise "6 Puanla Burçin"aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Aydan" oldu***




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