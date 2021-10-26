2 ölümün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dövdüğü kişinin görüntülerini yayınlamıştı! Hakkında yeni dava açıldı

Ankara'da Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında yeni bir dava daha açıldı. Hakkında yeni açılan davada, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DOSYA İNCELENDİ

İddianame Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İddianamede ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlaması ile Ümitcan Uygun’un yargılandığı Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nden istenilen dosyanın incelenmesinin tamamlandığı ve aynı davada sanık olarak yer alan Enes Özdemir'in de ifadesinin alındığı belirtildi.

BİLGİSİ VE RIZASI DIŞINDA PAYLAŞIM

Dosya içeriğinde Uygun'un, Çakır'ı darp ederek bayılttığı ve Çakır'ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüyü canlı olarak yayınladığı belirtildi. Bu olayda Uygun'un bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde girerek, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde yayma suçunu işlediği belirtildi.

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