İSTANBUL (AA) - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "2. PDR Zirvesi" devam ediyor.

Davutpaşa Yerleşkesi'nde Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim kurumları, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan profesyonelleri, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanları, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katıldı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şube Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin'in selamlama konuşmasıyla başlayan zirve, 32 konferans ve 35 atölye çalışmasından oluşan etkinliklerle sürüyor.

Zirvede, travma, bağlanma problemleri, kendine şefkat, adli psikoloji, spor psikolojisi, kariyer danışmanlığı, kanserle mücadelede PDR'nin önemi, özel eğitim alanında PDR, farkındalık eğitimi, çocuklarla ve aileler ile yapılan çalışmalarda uygulanan yöntemler gibi konular, uzman isimlerin sunumlarıyla ele alınıyor.

Türk PDR Derneği'nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Özgüven anısına ödüllerin de verileceği zirve bugün sona erecek.

Kaynak: AA