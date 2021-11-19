2. Sayfa'da bomba itiraf! Değişimiyle dikkat çeken Ferah Zeydan'dan yıllar sonra gelen ihanet açıklaması! Aldatmasının nedenini duyan inanamadı!
2. Sayfa'da bomba itiraf! Değişimiyle dikkat çeken Ferah Zeydan'dan yıllar sonra gelen ihanet açıklaması! Aldatmasının nedenini duyan inanamadı!
XFactor Türkiye yarışmasına seslendirdiği “Aşk” parçasıyla tanınan Ferah Zeydan, katıldığı 2.Sayfa programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Zeydan’ın özellikle “şarkılarımı daha duygulu okumak için sevgilimi aldattım” sözleri çok konuşuldu.