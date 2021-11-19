2. Sayfa'da bomba itiraf! Değişimiyle dikkat çeken Ferah Zeydan'dan yıllar sonra gelen ihanet açıklaması! Aldatmasının nedenini duyan inanamadı! XFactor Türkiye yarışmasına seslendirdiği “Aşk” parçasıyla tanınan Ferah Zeydan, katıldığı 2.Sayfa programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Zeydan’ın özellikle “şarkılarımı daha duygulu okumak için sevgilimi aldattım” sözleri çok konuşuldu.

1 10 Kanal D ekranlarında yayınlanan XFactor Türkiye isimli ses yarışmasıyla tanınan, ardından Sinan Akçıl ile birlikte “Şarttır Şarttır” parçasına imza atan şarkıcı Ferah Zeydan uzun bir süre sonra 2.Sayfa programında ortaya çıktı.