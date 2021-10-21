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  3. 2. Sayfa'da kaos! 'Ahlaksız teklif' skandalının odağındaki isim Best Model organizatörü Erkan Özerman Müge ve Gülşen'le canlı yayında birbirine girdi! Yayın kesildi

2. Sayfa'da kaos! 'Ahlaksız teklif' skandalının odağındaki isim Best Model organizatörü Erkan Özerman Müge ve Gülşen'le canlı yayında birbirine girdi! Yayın kesildi

Best Model organizatörü Erkan Özerman Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programında kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdiği sırada sunucularla birbirine girdi.

2. Sayfa'da kaos! 'Ahlaksız teklif' skandalının odağındaki isim Best Model organizatörü Erkan Özerman Müge ve Gülşen'le canlı yayında birbirine girdi! Yayın kesildi

Magazin dünyası Erkan Özerman'ın Best Model adaylarına masaj yaptırmak istediği iddialarıyla çalkalanıyordu. Ahlaksız teklif iddiaları ile ilgili Best Model organizatörü Erkan Özerman, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında canlı yayına katıld ı.Yarışmacıları programa çağıran Müge ve Gülşen'i reyting yapmakla suçlayan Özerman, "Hiçbir programa katılmadım. Hepsine telefonla bağlandım. İlk kez buraya katılıyorum." dedi.

2. Sayfa'da kaos! Ahlaksız teklif skandalının odağındaki isim Best Model organizatörü Erkan Özerman Müge ve Gülşen'le canlı yayında birbirine girdi! Yayın kesildi

"HERHANGİ BİR İNSANLA SEKS YAPMAK İÇİN..."

2. Sayfa programına katılan Erkan Özerman, "83 yaşındaki bir adam herhangi bir insanla seks yapmak için böyle bir teklifte bulunur mu? Kimseye bana masaj yap demedim, benim kendi masörüm var." dedi.

"SUS BİR DAKİKA"

Erkan Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programında  sinirlerine hakim olamayarak sunucularla birbirine girdi. Özerman'ın "Sus bir dakika" demesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Gülşen Yüksel Salt, "Beni çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız, kendinize gelin" diye bağırdı.

2. Sayfa'da kaos! Ahlaksız teklif skandalının odağındaki isim Best Model organizatörü Erkan Özerman Müge ve Gülşen'le canlı yayında birbirine girdi! Yayın kesildi

"NE UTANMAZ İNSANLARSINIZ YA"

Hakkındaki iddialara cevap vermek için yayına çıkan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ile tartışma yaşadı. Özerman'ın konuk olduğu canlı yayına iddiaları ortaya atan Best Model adayları da görüntülü olarak bağlandı. Karşılıklı konuşmaların yaşandığı anlarda sinirlenen Özerman, "Karşıma çıkardıklarınıza bakın. Utanın biraz ya...Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Lanet olsun ya. Kör değilsiniz, sağır değilsiniz cin gibi de akıllısınız. Yarışmayı kaybedenler olay yaratıyor. Yarışmamayı yapmamam için organize oldular. Ne utanmaz insanlarsınız ya" şeklinde konuştu.

BİRBİRİNE GİRDİLER

Özerman'ın "Utanmazsınız" sözüyle çılgına dönen sunucular "Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok Allah'a şükür. Bu iddialar yine olsun yine yayın yaparız" dedi. Yayın boyunca Özerman'ın tepkilerinden rahatsız olan Gülşen Yüksel Salt  "Beni böyle çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız. Lütfen kendinize gelin. Benimle böyle konuşamazsınız. Hiçbir şekilde utandığımız, çekindiğimiz hiçbir şey yok. Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Seslerin yükseldiği programda taraflar sakinleşmeyince yayına ara verildi.

2. Sayfa'da kaos! Ahlaksız teklif skandalının odağındaki isim Best Model organizatörü Erkan Özerman Müge ve Gülşen'le canlı yayında birbirine girdi! Yayın kesildi

{TITLE_STRIP}Erkan Özerman kimdir, nereli, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Erkan Özerman Best Model'de 'ahlaksız teklif' iddialarına canlı yayında yanıt verdi!

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