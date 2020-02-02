Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Nuray Sayarı | 2 Şubat 2020 Pazar burç yorumları

Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 2 Şubat 2020 Pazardeğişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 2 ŞUBAT PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 1 Şubat Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 31 Ocak 2020 Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

Bugünler işinizle ilgili canınızı sıkan davranışlar söz konusu. NE istediğiniz açık konuşmak en iyi çözüm olabilir. Sağlık, aile ya da evinizle ilgili konular bugün önceliğiniz olabilir. Yakın çevrenizle ilişkilerinize tenkitle yaklaşmayıp daha hoşgörülü olmalısınız. Sonu belli olan şeyleri kabullenmeli, olguları değiştirme fikrini aklınızdan çıkarmalısınız.

Bu aralar bazı yaşananlar sizi mutlu etmiyor. Kendinize ve kariyerinize daha fazla yarayacak yönlerinizi geliştirmek istiyorsunuz. Ayrıca bunun için disiplini elden bırakmamanız gerekiyor. Aşk hayatınızda beklenmedik bir anda kapınız çalabilir.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Boğa,

Hâlâ burcunda hareket etmekte olan Ay, günü istediğin gibi planlayabileceğine işaret etmekte. Gerçi sabah saatlerinde biraz inatlaşabilir, çevrendekileri ikna etmeye çalışabilirsin. Ancak istikrarlı hareket ederek, aynı görüşü paylaştığın kişilerle sosyal medya da iletişime geçebilirsin.

Eskiler tebdil-i mekanda hayır vardır derler. Aslında tam da sizin için söylenmiş bu söz. İş yerinizdeki sizi bunaltan ortamdan çıkmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda da aşk hayatınızda da bitenlerin ardından bakmayı bir yana bırakın. Yepyeni bir hayat sizn önünüzde duruyor. Aileniz de yanınızda, kaygılarınız yersiz yani. Birikimleriniz sizi uzun süre götürebilir.

İlişkilerinde kıskançlık temaları bugün hayli etkin olabilir. Sahiplenmek güzel olsa da geçmişten gelen konulara fazla takılmanız ilişkinizde krizler doğurabilir. Bugün doymak bilmez bir iştahın da olacak gözüküyor.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

İlk dördün fazındaki Ay planladığın ve yapman gerekenlerle ilgili olarak harekete geçmen gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak zihinsel anlamdaki yoğunlukların gece seni uyutmamış olabilir. İşlerine odaklanmakta sorunlar yaşıyor olabilirsin. Bir şeyleri haline koymak için günün ikinci yarısını beklemende fayda var.

Özellikle işinizle ilgili vereceğiniz kararları tek başına vermeli, kimsenin karışmasına fırsat vermemelisiniz. Kafanızda ki bazı planları paylaşmamanız, kendinizde tutmanızda yarar var. Aksi halde sizden fayda etmeye çalışan, kasıtlı kötü yönlendiren kimseler ve olumsuz fikirleri söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde katılacağınız bir davet yeni başlangıçların adresi olabilir.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Eşinle, dostunla keyifli bir gün geçirebilir, biraz da tembellik yapmak isteyebilirsin. Yakın ilişki de olduğun kişilerin seni onayladığını ve desteklediğini bilmek, uzun vadeli planlar yapmanı sağlayabilir. Bugün kalabalık ortamlarda bulunabilir, sosyal faaliyetler içinde yer alabilirsin.

Bazı durumlarda aktif olmanız halinde, iş ve aşk hayatınızda önemli kazançlarınız olabilir. Değer verdiğiniz birisiyle yapacağınız iş ortaklıkları, geleceğinizin daha iyi olmasını sağlayabilir. Evinizle alakalı değişiklikler ya da düzenlemeler gündeme gelebilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise bugünlerde daha dikkatli olmalısınız.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

Çalışma ortamınızda gündem olmak istediğiniz bir dönemdesiniz. Birlikte çalıştığınız ya da özel hayatınızdaki kişiler size destek olabilir. Aile hayatınızı ilgilendiren konularda gerekli hamleleri yapmalı ve çözüm üretmelisiniz. Sizi zorlayacak kişilere engel olmalısınız.

Farklı değerlendirmelere açık olmalı ve kendi görüşünüzün duyulur olmasını sağlamalısınız. Fakat dinginliğinizi korumanız ve duygularınıza hâkim olmanız gerek. Diğerlerinin sizi örnek almasını sağlayacak değişimler yapmalısınız. Kontrollü ve özenli olmanın yararını göreceğiniz günlerdesiniz.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Yardımseverliğiniz herkesin takdirini topluyor ancak önümüzdeki günlerde maddi açıdan bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Harcamalarınıza şimdiden dikkat etseniz iyi olur. Bugün dikkatiniz dağınık küçük kazalar yaşabilirsiniz. Günün sonunda sizi bekleyen sürpriz tüm yorgunluğunuzu alacak. Ancak mesafeli tavrınız partnerinizi kaygılandırıyor, bilesiniz.

Kendini doğru ve iyi ifade edeceğin aynı görüşü paylaştığın kişilerle bir araya gelebileceğin bir gündesin. Yurt dışında veya yabancı kültürleri içeren yeni bir iş bağlantısı kurabilirsin. Romantik ilişkilerde yaşanan gelişmeler ya da aldığın haberler gelecekle ilgili hayaller kurmanı sağlayabilir.

Uzak yerlerden alacağın haberler eşinle ya da eşinin ailesi ile aranda gerilimlere sebep olabilir. Olaylara olumlu yaklaşman iyi olacaktır. Aşırı sevgi ve ilgi beklentisinde olman partnerini yorabilir.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

Güçlü bir karakteriniz var ancak kafanız çok karışık. Neyi nasıl yapmanız gerektiğine bir türlü karar veremiyorsunuz. Ama artık ayak diremeniz size zarar verebilir. Biten bir ilişki size en fazla zarar verebilir çünkü. Bugünlerde sizi destekleyen arkadaşlarınızdan güç alacaksınız. Bu destekle de işlerinizde ciddi bir olumlu artış yaşamaya başlayacaksınız ve başarı bu ara sizin kendinizi çok iyi hissetmenize sebep olacak.

Maddi konular bugün kafanı kurcalayabilir. Evlilik planları yapıyorsan bugün hem yeni eşyalar almak isteyebilir hem de ödemeler ve borçlarla ilgili konularda ne yapacağını bilemez bir durumda olabilirsin. Sevdiğinden alacağın destekler seni güçlendiriyor.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 pazar

Sevgili Akrep:

Değişik mecralarda heyecan yaşamanıza sebep olacak fırsatlar söz konusu. Zihninizi serbest bırakıp şansları daha iyi değerlendirebilir ya da bilgilenmenizi sağlayacak görüşmeler ayarlayabilirsiniz. Aşk durumunuz bugün duygusal açıdan tatmin edici. Parasal konularda ise dikkatsizliğiniz ve unutkanlığınız sizi zora sokabilir.

Ekonomik olarak ve iş hayatınızda iyi bir dönem geçiriyorsunuz. İstediklerinizi alabilecek şeyler söyleyebilir ve gündeme gelmesini istemediğiniz şeyleri anlatmayabilirsiniz. Farklı deneyimler elde etmenizi sağlayacak işler olabilir. Farklı şeyler yaşamak sizi daha da geliştirecektir.

Eşinle arandaki sebepsiz huzursuzlukların sebebi gereksiz kıskançlıkların olabilir. Bu aralar fazla kuşkucu tavırların partnerini bunaltabilir. Yine de onu kontrol etmekte başarı yakalıyor olacaksın.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Sevgili Yay; günü tamamen kendine ayırabilir, gündelik işlerini bitirerek, kişisel bakımınla ilgilenebilirsin. Bir süredir görmediğin akrabalarınla da görüşmek isteyebilirsin. Yeteneklerini kullanarak eski projelerini yeniden daha başarılı bir şekilde gündeme getirebilir, ekonomik konularda verimli girişimlerde bulunabilirsin.

Son günlerde çevrenizdeki kimi insanlar güveninizi suistimal edebilir. Siz sezgileri güçlü birisiniz. Kime güveneceğiniz konusunda sezgilerinize güvenebilir bugünleri en az zararla atlatabilirsiniz. Unutmayın sevdikleriniz sizi hiçbir zaman terketmedi. Fazlasına ihtiyacınız yok. Maddi açıdan kaygılarınız yersiz. Sizi sıkıntıya sokacak her hangi bir durum yok.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak:

Bugün kendinize zaman ayırın, sanatsal etkinlikler için arkadaşlarınız bir süredir sizi de aralarında görmek istiyordu. Bu işyerindeki ilişkilerin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Partnerinizin davranışları sizi kaygılandırıyor. Kafanızda bir dizi soru. Ama cevaplar için kendi kendinizi yemenizin lüzumu yok. Olacakları ertelemeniz fayda getirmeyecek. Doğruları öğrenmek için onu karşınıza alın.

Sevgili Oğlak; romantik ilişkilerde ve çocuklarla ilgili kararlarında istikrarlı bir şekilde ilerleyebilir, hedef ve taleplerin doğrultusunda girişimlerde bulunabilirsin. Bugünü tamamen kendi keyiflerine ve sevdiklerine ayırıp hem kârlı çıkacağın hem de zevkine uygun seni mutlu edecek alışverişler yapabilirsin.

Hafta içinde yaşadığın yoğun iş saatlerinden sonra çocuklarımla birlikte keyifli vakit geçirmek için öğleden sonraki enerjiler hayli uygun. Fedakarlıkların ailen tarafından da takdir edilecektir. Bugün aynı zamanda sanatsal etkinliklere katılmak da iyi bir fikir olabilir.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Kova:

Sabah erken saatlerde Ay ve Güneş arasındaki uyumsuz açılar aile içerisinde ego savaşlarından çıkan huzursuzluklara dikkat çekiyor. Sıcak bir yaklaşım ile buzlar eritilebilir. Öğleden sonra sıkıntılar yerini güzel ve keyifli aktivitelere bırakıyor olacak.

Kabiliyetlerinizi göstererek daha çok gelir ya da maddi açıdan kazanç arttırmanızı sağlayacak şeylere vakit ayırmalısınız. Düşüncelerinizi paylaştığınız kimselere söyledikleriniz sonucunda bir ilişki ve ya iş ortaklığınız farklı bir hal alabilir. Aşk hayatınızda daha anlayışlı olmalısınız, sert tutumunuz karşınızdakini sizden uzaklaştırıyor.

İletişim kurarken net olmazsanız işler karışabilir. Yorumlara kapalı olmaktan kaçınmalı ve dışardan gelen yorumları değerlendirmelisiniz. Bunu yaparken sakin kalmaya özen gösterin. Planlı ve disiplinli olmanın fazlasıyla faydasını göreceksiniz.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Balık:

Bugün her zamankinden daha kararlı ve istikrarlı olabilir, hedeflerini gerçekleştirmek için harekete geçebilirsin. Günü telefon başında duygu ve düşüncelerini paylaşarak geçirebilir ya da ilgilendiğin, merak ettiğin bir konuyla ilgili araştırmalar yapabilir, daha fazla bilgi edinmeye çalışabilirsin.

Özel hayatınızın işe yansımasına izin vermemelisiniz. Bir süre kendinize zaman ayırıp hızla toparlanmalısınız. Çünkü tehlike çanları çalmaya başladı. Atacağınız doğru adımlara göre hem size destek veren eşiniz hem de iş yeriniz tarafından takdir görebilirsiniz. Yeter ki enerjinizi yeniden hayata geçirin

Yüksek farkındalıklı etkiler altında olacağın ve sezgisel yönünün inanılmaz güçlü olacağı açılar var. Uzun zamandır konuşmadığın kız kardeşin ya da yakın çevrenden bir kadın seni arayabilir ve senden af dileyebilir.

1 Şubat 2020 Cumartesi Nuray Sayarı burç yorumları