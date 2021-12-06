2 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 2 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:45
WS Wanderers - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
16:00
Asteras Tripolis - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Zira - Sebail
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
18:15
OFI Crete - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Olympiakos - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Sumqayıt - Qabala
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
20:30
Aris - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Volos - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:45
Kortrijk - Antwerp
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Benfica - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Rayo Vallecano - Mallorca
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
22:00
Burkina Faso - Senegal
CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final
Bilyoner TV, CAF TV Youtube,
22:30
Smyrnis - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Celtic - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
KAA Gent - Club Brugge
Belçika Kupasi Yarı Final
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
23:00
Valencia - Cadiz
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
23:45
Belenenses - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV