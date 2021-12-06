2 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



11:45

WS Wanderers - Perth Glory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

16:00

Asteras Tripolis - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:00

Zira - Sebail

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

18:15

OFI Crete - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Olympiakos - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Sumqayıt - Qabala

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

20:30

Aris - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Volos - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:45

Kortrijk - Antwerp

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Benfica - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Rayo Vallecano - Mallorca

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:00

Burkina Faso - Senegal

CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final

Bilyoner TV, CAF TV Youtube,

22:30

Smyrnis - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Celtic - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

KAA Gent - Club Brugge

Belçika Kupasi Yarı Final

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

23:00

Valencia - Cadiz

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

23:45

Belenenses - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV