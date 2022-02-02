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  3. 2 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 02 .02. 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

2 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 02 .02. 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Çarşamba ve Pazar günü olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Şans Topu'nda heyecan dorukta. Bu bağlamda 2 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 02.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

2 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 02 .02. 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

5+1 numaralarının tamamını doğru tahmin eden kişinin büyük ikramiyenin sahibi olduğu Şans Topu'nun 2 Şubat Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 2 Şubat Çarşamba  günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. İşte 2 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 02.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı ve ayrıntılar...

2 şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 02 .02. 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 02.02.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

2 Şubat Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı. Yapılacak çekilişin ardından numaralar belli olunca haberimize eklenecektir.

MERAK EDENLER İÇİN 30 OCAK 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 02.02.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

30 Ocak Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

30 Ocak Pazar Şans topu kazandıran numaralar:

09 19 27 28 34 12 + 12 (Joker)

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu'nda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

2 şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 02 .02. 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN?

Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gündür.

ŞANS TOPU'NDA NASIL KAZANILIR?

Şans Topu'nun her çekilişinde  küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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