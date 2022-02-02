2 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları | 2 Şubat 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonucunda vatandaşların merak konularından biri oldu. Yeni yılda talihli bulan Çılgın Sayısal Loto'da haftalardır devreden büyük ikramiye 123 milyon 299 bin 710 liraya yükseldi. Özellikle joker ve süper star rakamlarının da eklenmesiyle heyecan dozu artan Çılgın Sayısal Loto'nun 2 Şubat 2022 Çarşamba gününe ilişkin sonuçları haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 31 OCAK 2022 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 2 Şubat 2022 Çarşamba gününe ilişkin çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonucu çıkacak rakamları haberimize eklenecektir.

2 Şubat 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: ------ Joker: --- Süper Star: ---

2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

31 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 17 - 28 - 44 - 59 - 66 - 80 Joker: 90 Süper Star: 29

29 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Sonuçları: 3 - 8 - 23 - 61 - 63 - 64 Joker: 65 Süper Star: 11

26 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları:30- 50- 58- 71- 87- 88 Joker: 15 Süper Star: 17

24 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 6 - 24 - 37- 56 - 71 - 83 Joker:10 Süper Star: 36

22 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 15 - 56 - 61 - 64 - 68 - 86 Joker: 4 Süper Star: 74

19 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 17-40-47-50-63-75 Joker: 14 Süper Star: 40

17 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 4-25-32-44-67-75 Joker: 54 Süper Star: 78

15 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 23-19-27-6-84-22 Joker: 26 Süper Star: 25

12 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 1-9-39-59-64-68 Joker: 55 Süper Star: 24

10 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 36-55-60-64-70-86 Joker: 44 Süper Star: 56

8 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Sonuçları: 18-39-49-60-75-77 Joker:13 Süper Star: 87

5 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 7-18-20-37-61-88 Joker: 10 Süper Star: 13

3 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 25-36-45-57-70-87 Joker: 86 Süper Star: 46

1 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 77- 78- 90- 60- 9- 72 Joker: 20 Süper Star: 77

31 OCAK 2022 PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto'nun 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe ilişkin sonucunu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Karşınıza çıkan ekranda sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO İSİM Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Milli Piyango Genel İdaresi tarafından oynatılan sayısal loto oyunları Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasındaki sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından işler, 1 Ağustos itibarıyla devredildi.

Devrin ardından şans oyunlarının işleyişine yönelik tüm çalışmaları izleme ve denetleme yetkisi MPİ'de olacak.

Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına TVF'ye devredilmişti. Bu modelle Milli Piyango lisansı Fon'da kalmaya devam edecek.

Yüklenici firmayla 10 yıllık sözleşme imzalanırken, süre sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın sayısal loto oyununda bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

SEN SEÇ

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenektir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.