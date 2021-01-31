Son dakika... Muş Mescitli'de 4,0 büyüklüğünde depremAK Parti Tuzla ilçe teşkilatı Talha Tayfur dediMüge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Erencan Yardımcı Eyüpspor transferi2 Şubat 2021 İzmir hava durumu nasıl? Yağmur var mı? İzmir yağmur son dakika!LGBT nedir, ne demek? LGBT açılımı nedir? LGBT tarihiNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 2 Şubat Salı 20212021 TUS ne zaman? TUS 1.dönem ve 2.dönem sınav tarihi2 Şubat Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU3 Şubat Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. 2 Şubat Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

2 Şubat Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

2 Şubat Salı 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nin resmi Kanalizasyon ve Sular İdaresi web sitelerinde günlük olarak paylaşılıyor. Biz de haberimizde, vatandaşların önlem alması adına bu verilere yer veriyoruz. İşte detaylar...

2 Şubat Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

2 Şubat Salı günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde çokça bakılıyor. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik. İşte 1 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

2 ŞUBAT SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

2 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

2 ŞUBAT SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

  • POLATLI

Arıza Tarihi: 2.02.2021 08:20:00
Tamir Tarihi: 2.02.2021 12:00:00
Detay: POLATLI FATİH MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİNDE ŞEBEKE SU HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN SU PATLAĞI NEDENİ İLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ VE BİR KISMI

2 ŞUBAT SALI İZSU SU KESİNTİSİ

  • ALİAĞA    SAMURLU    

02.02.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.    Diğer    SİSTEM ARIZASI NEDENİYLE SAMURLU MAH SU VERİLEMİYOR

  • BAYRAKLI    DOĞANÇAY    

02.02.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    Elektrik Arızası    gediz edaşın elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

  • GAZİEMİR    ZAFER    

02.02.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    Elektrik Arızası    gediz edaşın elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

  • KINIK    TÜRKCEDİT    

02.02.2021 saat 08:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    TÜRKCEDİT MAHALLESİ ABDULBAKİ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

  • ÖDEMİŞ    OVAKENT, BADEMLİ, KONAKLI, BOZCAYAKA, KEMENLER    

02.02.2021 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.    Elektrik Arızası    GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, BADEMLİ, KONAKLI, BOZCAYAKA VE KEMENLER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

  • ÖDEMİŞ    BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ    

02.02.2021 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.    Elektrik Arızası    GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BIÇAKÇI VE PİRİNÇÇİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

2 ŞUBAT PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

 

  • Yeni Mah. / Gölcük
    02/02/2021 08:59:57 ile 02/02/2021 11:28:03 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

 

  • Şehitler Mah. / Gölcük
    02/02/2021 08:59:57 ile 02/02/2021 11:28:03 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT