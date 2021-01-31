2 Şubat Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

2 Şubat Salı günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde çokça bakılıyor. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik. İşte 1 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

2 ŞUBAT SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

2 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

2 ŞUBAT SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 2.02.2021 08:20:00

Tamir Tarihi: 2.02.2021 12:00:00

Detay: POLATLI FATİH MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİNDE ŞEBEKE SU HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN SU PATLAĞI NEDENİ İLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ VE BİR KISMI

2 ŞUBAT SALI İZSU SU KESİNTİSİ

ALİAĞA SAMURLU

02.02.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Diğer SİSTEM ARIZASI NEDENİYLE SAMURLU MAH SU VERİLEMİYOR

BAYRAKLI DOĞANÇAY

02.02.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası gediz edaşın elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

GAZİEMİR ZAFER

02.02.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası gediz edaşın elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

KINIK TÜRKCEDİT

02.02.2021 saat 08:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TÜRKCEDİT MAHALLESİ ABDULBAKİ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

ÖDEMİŞ OVAKENT, BADEMLİ, KONAKLI, BOZCAYAKA, KEMENLER

02.02.2021 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, BADEMLİ, KONAKLI, BOZCAYAKA VE KEMENLER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

ÖDEMİŞ BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ

02.02.2021 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BIÇAKÇI VE PİRİNÇÇİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

2 ŞUBAT PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Yeni Mah. / Gölcük

02/02/2021 08:59:57 ile 02/02/2021 11:28:03 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.