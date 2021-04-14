2 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Temmuz 2021 Cuma BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Temmuz 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:30

Riverside Olympic - Launceston

Avustralya NPL Tasmania

Bilyoner TV



13:00

Kaya FC - Ulsan Hyundai

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



13:00

Lake Macquarie - Lambton J.

Avustralya NPL Northern

Bilyoner TV



13:00

Green Gully - Altona Magic

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:00

Anderlecht - Oostende

Hazırlık Maçı

Anderlecht Youtube



13:30

Oakleigh - Dandenong City

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



14:45

Geylang - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



17:00

Shukura Kobuleti - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



17:00

Daegu - Beijing Guoan

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Kawasaki Frontale - United City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2



18:00

FC Minsk - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Riteriai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

İsviçre - İspanya

UEFA Euro 2020 Çeyrek Final

TRT 1



19:00

Pathum United - The Cong

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



19:00

Aalesund - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Bryne - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Grorud - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ham Kam - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Jerv - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

KFUM Oslo - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Strommen - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Gomel - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Banga - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



20:00

Nevezis Kedainiai - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



21:00

Ranheim - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Belçika - İtalya

UEFA Euro 2020 Çeyrek Final

TRT 1, İçtimai TV

