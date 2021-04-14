2 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
2 Temmuz 2021 Cuma BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Temmuz 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:30
Riverside Olympic - Launceston
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
13:00
Kaya FC - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
13:00
Lake Macquarie - Lambton J.
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV
13:00
Green Gully - Altona Magic
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:00
Anderlecht - Oostende
Hazırlık Maçı
Anderlecht Youtube
13:30
Oakleigh - Dandenong City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
14:45
Geylang - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
17:00
Shukura Kobuleti - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
17:00
Daegu - Beijing Guoan
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Kawasaki Frontale - United City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
18:00
FC Minsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Riteriai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
İsviçre - İspanya
UEFA Euro 2020 Çeyrek Final
TRT 1
19:00
Pathum United - The Cong
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
19:00
Aalesund - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Bryne - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Grorud - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ham Kam - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jerv - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Strommen - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Gomel - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Banga - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Nevezis Kedainiai - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Ranheim - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Belçika - İtalya
UEFA Euro 2020 Çeyrek Final
TRT 1, İçtimai TV