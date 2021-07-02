2 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX'da

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox 11:00'de Şef Akademi yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise Fox TV'nin yepyeni dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...

2 TEMMUZ 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI



08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Şevkat Yerimdar

16:00 Şef Akademi

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam