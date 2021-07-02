Yaz geldi, yasaklar kalktı, doğa özlemi sona erdi! Vatandaşlar doğa yürüyüşleri ile nefes aldıLerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!SON DAKİKA! BDDK onayladı: 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı!Son dakika | Yargıtay Ceza Kurulu, MİT TIR'ları davasında kararını verdiVan Erciş'te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattı: "Şimdi onu baston yapıp millete satacak"Diyanet'in dergisinde 'cimri koca' fetvası: Kadınlar kendilerine para vermeyen eşlerinin cebinden gizlice para alabilir!Müge Anlı sezon finali 2021 ne zaman? Müge Anlı sezon finaline girdi mi son dakika?Açıklamalar peş peşe geliyor, tedirginlik artıyor! ECDC: "Yeni Kovid-19 dalgası yolda"TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR MİLLİ TAKIMI İNCELEMEYE ALDI!Samsun'da kan donduran cinayet! Kalbinden bıçaklanan Şinasi Tekcan hayatını kaybetti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Çeyrek Final Belçika-İtalya TRT 1'de!

2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Çeyrek Final Belçika-İtalya TRT 1'de!

2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, UEFA EURO 2020 furbol karşılaşmaları sonrası Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle yayını sonlandırıyot.

2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Çeyrek Final Belçika-İtalya TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:40'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken 18:55 EURO 2020 Çeyrek Final "İsviçre-İspanya" canlı yayınlanıyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Belçika-İtalya" TRT 1 ekranlarında oluyor...

2 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:50 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:40 Kalk Gidelim

18:55 EURO 2020 Çeyrek Final "İsviçre-İspanya"

19:00 Ana Haber

20:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Belçika-İtalya"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT