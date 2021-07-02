2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Çeyrek Final Belçika-İtalya TRT 1'de!
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, UEFA EURO 2020 furbol karşılaşmaları sonrası Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle yayını sonlandırıyot.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:40'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken 18:55 EURO 2020 Çeyrek Final "İsviçre-İspanya" canlı yayınlanıyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Belçika-İtalya" TRT 1 ekranlarında oluyor...
2 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:50 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
18:55 EURO 2020 Çeyrek Final "İsviçre-İspanya"
19:00 Ana Haber
20:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Belçika-İtalya"