2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Çeyrek Final Belçika-İtalya TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:40'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken 18:55 EURO 2020 Çeyrek Final "İsviçre-İspanya" canlı yayınlanıyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Belçika-İtalya" TRT 1 ekranlarında oluyor...

2 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:50 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:40 Kalk Gidelim

18:55 EURO 2020 Çeyrek Final "İsviçre-İspanya"

19:00 Ana Haber

20:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Belçika-İtalya"