Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 2 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

2 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadelerini kullandı.

1 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 52 bin 313 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, vaka sayısı 201 bin 98, vefat sayısı 5 bin 150 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz; Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 10 milyon 820 bin 156'ya ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 519 bin 274 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 40 bin 899 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 260 bin 401 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün olduğu ülke olan ABD'de 2 milyon 780 bin 152 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 130 bin 798 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 453 bin 369), Rusya (661 bin 165), Hindistan (605 bin 775), İngiltere (313 bin 483), İspanya (296 bin 739), Peru (288 bin 477), Şili (282 bin 43), İtalya (240 bin 760), Meksika (231 bin 770), İran (230 bin 211), Pakistan (217 bin 809), Türkiye (201 bin 98), Almanya (196 bin 324), Suudi Arabistan (194 bin 225), Fransa (165 bin 719), Güney Afrika (159 bin 333), Bangladeş (149 bin 258), Kanada (104 bin 271), Kolombiya (102 bin 9), Katar (97 bin 3), Çin (83 bin 537), Mısır (69 bin 814), İsveç (69 bin 692), Arjantin (68 bin 197), Belarus (62 bin 424), Belçika (61 bin 598), Ekvador (58 bin 257), Endonezya (57 bin 770), Irak (51 bin 524) ve Hollanda (50 bin 273).”

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 60 bin 713, İngiltere 43 bin 906, İtalya 34 bin 788, Fransa 29 bin 861, Meksika 28 bin 510, İspanya 28 bin 363, Hindistan 17 bin 855, İran 10 bin 958, Peru 9 bin 860, Belçika 9 bin 761, Rusya 9 bin 683, Almanya 9 bin 61, Kanada 8 bin 615, Hollanda 6 bin 113, Şili 5 bin 753, İsveç 5 bin 370, Türkiye 5 bin 150, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 576, Pakistan 4 bin 473, Kolombiya 3 bin 470, Mısır 3 bin 34, Endonezya 2 bin 934, Güney Afrika 2 bin 749, Irak 2 bin 50, Bangladeş 1888, Suudi Arabistan 1698, Arjantin 1351, Belarus 398 ve Katar 115."