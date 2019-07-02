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2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

15.00 TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş arasında toplantı gerçekleştirilecek.

2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

TFF - KULÜPLER BİRLİĞİ

15.00 TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş arasında toplantı gerçekleştirilecek.

KASIMPAŞA

18.00 Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde başlıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

18.30 Yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulunacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI

- Yarı Final

22.00 İngiltere - ABD

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2019 MISIR

- Grup Aşaması -

22.00 Angola - Mali (Djalma Campos, Freddy)

22.00 Moritanya - Tunus

19.00 Benin - Kamerun (Farnolle, Sessegnon, Kana-Biyik, Kameni)

19.00 Gine Bissau - Gana (Ayew, Ekuban, Attamah, Gyan, Agbenyenu)

DHA

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