2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan bölgede operasyonların devam ettiği de öğrenildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlıği tarafından yapılan açıklama şöyle:
''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. ''