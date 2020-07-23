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  3. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan bölgede operasyonların devam ettiği de öğrenildi.

2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlıği tarafından yapılan açıklama şöyle:

 ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince  gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. ''

2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

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Editör Ekibi


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