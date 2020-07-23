İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlıği tarafından yapılan açıklama şöyle:

''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. ''