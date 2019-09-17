"2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu" başladı

BALIKESİR (AA) - Bandırma ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu" başladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) salonundaki sempozyum, etkinliğin düzenleme komitesi başkanı Doçent Ahmet Aydın’ın konuşmasıyla açıldı.

Aydın, 19 Eylül'de sona erecek sempozyum için 229 yazar tarafından hazırlanarak sunulan 125 bildiriden 118’inin kabul edildiğini belirtti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, bu öğretim yılında üniversitelerine 4 bin yeni öğrencinin kaydolduğunu, bunların 3 bin 200’ünün, liseyi yeni bitirdiğini, yurt dışından yeni 500 öğrencinin de üniversitelerinde okuduğunu, ayrıca 900 kişiye yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretimi de verdiklerini açıkladı. Geçen yıl üniversitelerinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında toplam 13 bin 500 öğrencinin bine yakını, 77 yabancı ülkelerden geliyor. Yabancı öğrenci kaydımız sürüyor. Bu sayının bini aşacağını düşünüyoruz. Üniversitemizde görev yapan 600 personelin 400’ü öğretim üyesi. 9 fakültemiz, 8 meslek yüksek okulumuz, 18 araştırma ve uygulama merkezimiz var. 4 yıl önce kurulan üniversitemiz her geçen gün gelişip kurumsallaşıyor.”

Özdemir, akademik açılış törenini 10 ya da 11 Ekim'de yapmayı planladıklarını aktardı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini “Bölgenin parlayan yıldızı” olarak nitelendirerek, “Bunun en önemli göstergesi, üniversitemizin tercih edilme oranının yüksekliğidir." dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da BANÜ’nün çok güzel büyüyen, büyütülen ve her geçen gün serpilen, parmakla gösterilen bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Ardından panele geçildi. BANÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel’in moderatörlüğünde, “Bandırma ve çevresinde yerel yönetimler” konusunda gerçekleşen panele konuşmacı olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin katıldı.

Sempozyumu Bandırma Belediye Başkanı Günhan Yazar, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ile Bandırma 6. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu da izledi.

Panelin ardından konuşmacı belediye başkanlarına plaketleri, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından verildi.

Kaynak: AA