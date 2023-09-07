2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen, "2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS'23 Kapadokya)" başladı.

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2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen, "2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS'23 Kapadokya)" başladı.

Ponza ve perlit üzerine endüstri temsilcilerine, mühendislere, bilim insanlarına, araştırmacılara, akademisyen ve üniversite öğrencilerine, teknoloji uzmanlarına, girişimcilere ve politika yapıcılara alanlarındaki güncel araştırmaları sunmayı amaçlayan sempozyumun açılışı NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Sempozyumun açılışına Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir Bims Sanayicileri Derneği (BİMSADER) Başkanı Serhat Sonugelen, 2. Uluslararası Ponza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS'23 Kapadokya) Düzenleme Kurulu Başkanı ve NEVÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Cemal Çarboğa, protokol üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Nevşehir'de bulunan maden yataklarının, Türkiye'nin en kaliteli ve zengin ponza ve perlit yataklarına sahip olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, sahip olunan bu zenginliklerin Nevşehir'in yanı sıra ülkenin katma değer ve istihdamına da büyük katkılar sağladığını belirtti. Aktekin; "Üniversitemizin bulunduğu Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve dünya için önemli bir turizm bölgesi. Önemli bir turizm bölgesi olmasının yanı sıra yeraltı zenginlikleri ile de dikkate değer bir öneme sahip. Bu yeraltı zenginliklerinin başlıcaları ponza ve perlit. Dünya ponza rezervinin yüzde 50'si ülkemizde olup, ülkemizin iyi kaliteli pomza yataklarının yüzde 17'si Nevşehir il merkezi ve Ürgüp ilçesinde bulunmakta iken Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerinde ise perlit yatakları yer almakta. Sahip olduğumuz bu zenginlik şehrimizin yanı sıra ülkemiz için de katma değer ve istihdam sağlamakta. Çünkü pomza; başta inşaat sektörü olmak üzere, aşındırıcı endüstrisinde, tarım sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sanayisinde, seramik endüstrisinde, gübre üretiminde, boya imalatı gibi çok farklı amaçlarda endüstriyel alanlarda yoğun olarak kullanılmakta. Özellikle ülkemizde tekstil sektöründe kullanılan iyi kalitedeki ponzaların büyük bir bölümü Nevşehir ilimizden karşılanarak ihraç edilmekte. Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda arıtma sistemlerinde özellikle deniz suyunun arıtılmasında farklı mikron boyutlarda pomzanın karbonun yerini almaya başlaması pomzanın bir çok alanda kullanılabileceğinin de işaretidir" dedi. Rektör Aktekin konuşmasının sonunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" arasında "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" alanında ihtisaslaşan üniversite olarak araştırma, uygulama ve AR-GE faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 15 milyar ton civarında olan pomza zenginliği ile dünya rezervinin yüzde 50'sine ve Nevşehir'in ise ülke rezervinin yüzde 25'sine sahip olduğuna dikkat çeken Nevşehir Valisi Ali Fidan ise, "Beyaz altın da diyebileceğimiz pomza madeni ilimizin önemli ekonomik kaynaklarından biri haline gelmiştir" dedi. Vali Fidan; "Pomza ve perlit, jeolojik oluşumlar ve malzemeler arasında büyük öneme sahip olan iki mineraldir. Bu sempozyum, bu iki önemli malzemenin araştırma ve uygulama alanlarına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Pomza ve perlit, endüstri, çevre ve inşaat gibi birçok alanda geniş uygulama potansiyeline sahiptir. Bu sempozyum, bizlere var olan potansiyeli daha fazla keşfetmek için büyük bir fırsat sunmaktadır. Ülkemizden Avrupa ve Amerika başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeye 10 milyon dolar hacminde ponza ihracatı yapılmaktadır. Böylelikle ülkemiz, yaklaşık 15 milyar ton civarında olan pomza zenginliği ile dünya rezervinin yüzde 50'sine sahip olurken, ilimiz ise ülke rezervinin yüzde 25'sine sahiptir. Bu sayede "beyaz altın" da diyebileceğimiz pomza madeni ilimizin önemli ekonomik kaynaklarından biri haline gelmiş ve geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka kurumları tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiştir. Bölgemizde bu alanda ihtisaslaşan önemli kurumlarımızın varlığı ve yaptıkları çalışmalar ilimize sanayi, tarım ve turizm alanında da katkılar sağlamaktadır. Bu alanlarda sağlanan iş birliği bulunduğumuz şehrin, bölgemizin ve ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginliklerinin çeşitlendirilmesi ve kullanım alanlarıyla birlikte tanıtılmasına öncülük edecektir" diye konuştu.

(AÇ-TB-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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