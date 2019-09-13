2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Eylül 2019 tarihli ve 30887 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı ve burada iki üniversiteye atama kararı yer aldı.

Buna göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

13 Eylül 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

İşte o atama kararları: