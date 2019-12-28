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  3. 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkeleri Hollanda'ya gönderilmek üzere sınır dışı edildiğini duyurdu.

2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkeleri Hollanda'ya gönderilmek üzere sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği aktarıldı. Bu kapsamda bugün, 2 yabancı teröristin ülkeleri Hollanda'ya sınır dışı edildiği açıklandı.

Kaynak: DHA




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