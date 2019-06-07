2 yaşındaki Nihan, balkondan düşüp yaralandı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Nihan D. (2), yaralandı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Nihan D. (2), yaralandı.
Olay, Kula'ya bağlı 4 Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 1'inci katındaki evlerinin balkonunda oynayan, Ebru- Yasin D. çiftinin 2 çocuğundan küçük olanı Nihan, korkulukların arasından geçince yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çift, yaralanan kızlarını Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Minik Nihan, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nihan D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT