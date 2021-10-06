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  3. 2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilmişti! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilmişti! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Sakarya' da 2 yaşındaki Esma Asel Kolat'a şiddet uyguladığı iddiasıyla üvey babası Emre S. tutuklanmıştı. Davada sanık "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilmişti! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 27 Kasım 2018 tarihinde 2 yaşındaki Esma Asel Kolat'ın üvey babası Emre S. tarafından şiddete uğradığı iddia edilmişti. Minik Esma Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken tedavi sırasında kafasında oluşan çatlaklar tespit edildi.

Yaşanan olayın ardından üvey kızını hastanelik ettiği gerekçesi ile daha önce de gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanma sürecinde olan üvey baba Emre S. ve anne F.K. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemede üvey baba Emre S. tutuklandı. Anne F.K. ise tutuksuz yargı sürecine devam etti.

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilmişti! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

MİNİK KIZ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Olay Esma Asel Kolat’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, anne F.K. hakkında 'kötü muamele' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre S. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası istendi.

Bugün görüşülen dava duruşmasında tutuksuz yargılanan anne F.K. katılmadı. Tarafların avukatları ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları yerlerini aldı. Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sanık Emre S. duruşmaya katılım sağladı. Belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı önceki mütalaasını tekrarladığını bildirdi.

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilmişti! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

SAKARYA'DA BULUNMADIM

Emre S.'ye duruşma esnasında söz hakkı verildi. Esma ile hiçbir zaman yalnız kalmadığını belirten Emre S., kendisinin tır şoförü olduğunu ve evlenmeden önce ve sonra Sakarya'da bulunmadığını belirtti. Sakarya'da bulunmayan birinin zarar veremeyeceğini söyledi. Durum için ağladığını ve böyle bir şey yapmadığını belirten Emre S., eğer yapmış olsaydı kendisinin zaten kendi cezasını vereceğini vurguladı. Davadan beraatını talep etti.

2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilmişti! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

EMRE S.'YE 15, ANNE F.K. 'YE 5 AY HAPİS

Sanık Emre S.'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. 

Anne F.K. ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 5 ay hapisle cezalandırıldı. 

Mahkeme heyeti hükmün açıklamasını geri bıraktı.

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