2 yıl önceki cinayetin zanlısı mutfak dolabından çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde 16 Haziran 2019 tarihinde Veysi Oktay'ın silahla öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen E.V'nin (42) yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet zanlısının izini süren ekipler, zanlı E.V.'nin Menemen ilçesine bağlı Musabey Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti. Çiftliği uzun süredir izlemeye alan ekipler, E.V.'nin burada görülmesi üzerine operasyon başlattı. Çiftlikte bulunan evde arama yapan polisler burada zanlıyı bulamadı. 5 saat boyunca evi didik didik arayan polis ekipleri, aramalarda tek katlı bir evin mutfak tezgahının alt kısmındaki dolaptan girilen gizli bir oda belirledi.

Gerçekleşen aramalarda tespit edilen mutfak dolabından odanın girişini açan ekipler, cinayet zanlısı E.V.'yi burada kıskıvrak yakaladı. E.V.'nin mutfak dolabından çıkarılma anı kameralar tarafından görüntülenirken, zanlı ekiplerce ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.V., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI