2 yıldır güncellenmeyen ÖTV'ye zam

Önceki gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, 2 yıldır güncellenmeyen ÖTV fiyatlarıhna zam geldi. Bu düzenlemeyle birlikte yüzde 45 ve 50'lik en alt ÖTV dilimlerde matrah 15 bin TL artırılarak güncellenirken, yüzde 60, 100, 110 ve 130'luk ÖTV dilimleri ise sırasıyla yüzde 80, 130, 150 ve 220'ye yükseldi.

ZAM, CARİ AÇIĞI AZALTACAK

Bu düzenlemeyle birlikte en alt 2 dilimde yapılan güncelleme fiyatlara, yüzde 3 ila 6 arasında indirim olarak yansırken, orta ve üst segment araçların fiyatları ise ÖTV artışlarıyla yüzde 13 ila 23 arasında zamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılan düzenlemeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "“Maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi." ifadelerine yer verildi.

"EN ALT İKİ VERGİ DİLİMİNDEKİ GÜNCELLEME MEMNUN EDİCİ"

Otomotiv sektöründe uzmanlaşmış yetkililer ise yeni oranlarla birlikte yükselen fiyatların pazarı olumsuz yönde etkileyeceğini iddia ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, yaptığı açıklamada güncellemenin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Özel Tüketim Vergisi oranlarını belirleyen matrahlar en son 24 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan Karar (Karar Sayısı: 132) ile güncellenmişti. Derneğimizin her platformda dile getirdiği husus ise düşük vergi diliminden yararlanabilen model sayısı matrahların uzun zamandır güncellenmemiş olması bakımından oldukça az olduğudur. Bu durum tüketici mağduriyetlerine yol açtığından en alt iki vergi dilimindeki matrahların güncellenmiş olmasını memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

"YETKİLİ SATICI VE MARKALARA EK YÜKLER GELECEK"

OYDER Başkanı Murat Şahsuravoğlu ise güncellemeyle fiyatların ulaşılması zor seviyelere çıkacağını ve talepte azalmanın öngörüldüğünü ifade ederek, "Düzenleme ile 130.000 TL'lik matrahın üzerinde kalan araçlara yönelik ÖTV oranının %60'dan %80'e yükseltilmesinin ise araç fiyatları üzerinde ciddi miktarda bir artışa neden olacağı endişesini taşıyoruz. Bu durumda; Türkiye'de satılan her 10 aracın 6 tanesinin ithal modeller olması ve ortalama fiyatların 130.000 TL'nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da ulaşılması zor seviyelere çıkmasına neden olacağını düşünüyoruz. Tüketicinin, yükselme eğilimindeki kredi faizlerinin üzerine bir de ÖTV düzenlemesi (%60-80) ile araçlara ulaşım maliyetlerinin artması, talepte önemli bir azalma yönünde potansiyel taşımaktadır. Gerek pandemi etkisi ile gerekse de faizlerin yükselmesi ile hem yetkili satıcılara hem de markalara planlama ve stoklama açısından ciddi ek yükler de getirecektir." dedi.

"TOPLAM PAZAR TAHMİNLERİNE ULAŞMAK ZOR"

Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel ise bazı araçlarda özellikle fiyat artışı yaşanacağının altını çizerek "ÖTV baremlerinde yapılan yeni düzenleme, özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu olsa da pazarda satılan araçların yarısından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Özellikle SUV ile B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacaktır. Bu da, yıl sonunda toplam pazar için yapılan tahminlere ulaşmanın zor olduğunu bize göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt da konuyla ilişkin açıklamalarda bulunarak, “2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte, yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz.” söylemlerine yer verdi.