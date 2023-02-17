(2 Yıllık) 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Önlisans)

TYT sınavı sonrası barajı geçen öğrenciler tercih heyecanı içinde. Bölge Gündem Haber'in uzman eğitim editörleri tercih yapacak öğrencilerin TYT puanıyla alım yapan 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin 2023 Üniversite Taban Puanları, Başarı Sıralamaları, sizler için araştırdı.

Aşağıdaki listelenen tabloda iki yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalısının yanı sıra kontenjanlarını da bulabilirsiniz.

Aşağıdaki puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarıyla hazırlanmıştır. Tercih yapacak öğrenciler bu puanları baz alarak tercih yapmalıdır. Ayrıca ÖSYM’de her yıl açıkladığı tercih klavuzunda da bir önceki yılın taban ve taban puanları verilmektedir.

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2 Yıllık Bölüm Bazlı Taban Puanları