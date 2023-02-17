(2 Yıllık) 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Önlisans)

TYT sınavı sonrası barajı geçen öğrenciler tercih heyecanı içinde. Bölge Gündem Haber'in uzman eğitim editörleri tercih yapacak öğrencilerin TYT puanıyla alım yapan 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin 2023 Üniversite Taban Puanları, Başarı Sıralamaları, sizler için araştırdı.
Aşağıdaki listelenen tabloda iki yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalısının yanı sıra kontenjanlarını da bulabilirsiniz.
Aşağıdaki puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarıyla hazırlanmıştır. Tercih yapacak öğrenciler bu puanları baz alarak tercih yapmalıdır. Ayrıca ÖSYM’de her yıl açıkladığı tercih klavuzunda da bir önceki yılın taban ve taban puanları verilmektedir.
2 Yıllık Bölüm Bazlı Taban Puanları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Adalet Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ambalaj Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Anestezi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Arıcılık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Aşçılık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Atık Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bağcılık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Bitki Koruma Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Biyokimya Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Boya Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Deniz Brokerliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Deri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Dış Ticaret Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Diyaliz Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Döküm Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Elektrik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Eser Koruma Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Fındık Eksperliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Fizyoterapi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Geoteknik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Görsel İletişim Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kooperatifçilik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Lojistik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Makine Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Maliye Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Mantarcılık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Mekatronik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Mermer Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Metalurji Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Mobil Teknolojileri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Moda Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Odyometri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Optisyenlik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Organik Tarım Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Podoloji Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Radyoterapi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Reklamcılık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Seracılık Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Siber Güvenlik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Sulama Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tahribatsız Muayene Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tarım Makineleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Turizm Animasyonu Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yağ Endüstrisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yapı Ressamlığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yat Kaptanlığı Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları (2 Yıllık)