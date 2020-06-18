Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada LYS sınavının yapılacağı gün sokak kısıtlaması getirildiğine yönelik yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar 20 21 Haziran sokağa çıkmak yasak mı? sorusunu araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler...

20 21 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI ?

Bakan Koca, YKS ve LGS ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu."

LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler. pic.twitter.com/9gC5c0OIKV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020

LGS NE ZAMAN 2020?

Liselere Geçiş Sınavı 2020 yılında 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Covid-19’da önemli gelişmelerin yaşanması halinde yeni bir karar alınırsa bu karar yeniden duyurulacak.

LSG SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.