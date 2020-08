20.30 HADİ ipucu cevabı nedir? 26 Ağustos HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 26 Ağustos Hadi joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30' da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12.30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 26 Ağustos Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir?

26 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Bugünün ipucu sorusu Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı'nın sevilen düetlerinden geliyor hadiciler!?Şarkıda "Ellerimi sımsıkı tutarken …" sözleri nasıl devam eder?

20.30 HADİ İpucu cevabı: Bırakman doğru mu?

ŞARKININ SÖZLERİ

Söyle, umutlar yine soldu mu?

Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu?

Söyle, gerçekten seven oldu mu?

Ellerimi sımsıkı tutarken, bırakman doğru mu?

Söyle, çekinme benimle konuş

Hatta, nefesinle içime doluş

Gözüme bakıp söyle içimdeki deliye dokun

Çünkü konuşamazsak hayat bak eziyet olur

İkimize hiç bir zaman uzak durma

Boşuna üzülüp, bana kurulup tuzak kurma

Düşürme bu duruma bizi, yolumuzu kesip

Umurumda değil inan gururumu rezil

Etsen de inancımı kaybetmedim hiç

Ellerini tutunca diyorum dans etmeliyiz

Belki bütün hayatımı sana sarfetmeliyim

Senden vazgeçemem hiç bir zaman affet meleğim

Gel geride bırak, kötü anılarını

Sarılıp tekrar hisset bana (bana, bana)

Sen sevgiye inan, yeni anılarını düşün

Söylemez hisler yalan

Söyle, umutlar yine soldu mu?

Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu?

Söyle, gerçekten seven oldu mu?

Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu?

Yüreğim düşer durur hatıralara

Üzer durur aklım almaz ah

Geceler yine yapışırken yakama

Güler misin bir çocuk gibi?

Mutluymuş gibi yalanlara

Artık iyi gelmiyor bak yarama

Sımsıkı sar ellerini bırakma

İkimiz de geçmeliyiz sınavdan

Yaşamak yaşatır bak herkese bir travma

Yokluğunu düşününce inan kalbim duraklar

Duraklar, dur aptal

Diyor bak ardımdan sesleniyor hayat

Yeni bi şarkı gibi besteliyor yalan

Yine de umudunu kesme diyor dayan

Sanki bir mucize bu aşk, sanki yıldırım gibiydi

Evet doğru, bu adam çılgınının biriydi

Ve sen benim şansım, bir nevi tılsımım gibiydin

Gökyüzünde en güzel parlayan yıldızım gibiydin

Gel geride bırak, kötü anılarını

Sarılıp tekrar hisset bana (bana, bana)

Sen sevgiye inan, yeni anılarını düşün

Söylemez hisler yalan

Söyle, umutlar yine soldu mu?

Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu?

Söyle, gerçekten seven oldu mu?

Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu?

Yüreğim düşer durur hatıralara

Üzer durur aklım almaz ah

Geceler yine yapışırken yakama

Güler misin bir çocuk gibi?

Mutluymuş gibi yalanlara

Artık iyi gelmiyor bak yarama

Söyle, umutlar yine soldu mu?

Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu?

Söyle, gerçekten seven oldu mu?

Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu?

Bırakman doğru mu?

Bırakman doğru mu?

Bırakman doğru mu?

Bırakman doğru mu?

Bırakman doğru mu?

Bırakman doğru mu?

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

ÜCRETLİ MİDİR?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

HANGİ UYGULAMA MARKETLERİNDE BULUNUR?

Oyunu Android kullanıcıları Google Play Store'dan, Iphone kullanıcıları ise APP Store'dan uygulamayı indirebilir.

GERÇEK PARA MI VERİYORSUNUZ?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

KAZANDIĞIM PARAYI NASIL ÇEKERİM?

Uygulamanın ana sayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda IBAN numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda IBAN numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

NASIL OYNARIM?

Oynamak çok kolay.Telefon numaranla kayıt ol ve yarışma saatini bekle. Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış. Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

NEDEN CEP TELEFONUMU ALIYORSUNUZ?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

DAĞITILAN GERÇEK PARALAR NEREDEN GELİYOR?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

ARKADAŞIM REFERANS KODUMU KULLANDI AMA BEN EKSTRA CAN KAZANAMADIM?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin olmalısın. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

KAÇ TANE EKSTRA CAN KAZANABİLİRİM?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

PARAMI ALMAKTA PROBLEM YAŞIYORUM, NE YAPMALIYIM?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu incelensin.

KULLANICI ADIMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.Bir geri bildirim veya öneri yapmak istiyorsanız. Nasıl yaparım?iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsiniz.