20.30 HADİ ipucu cevabı nedir? 30 Ağustos HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 30 Ağustos Hadi joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12.30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 30 Ağustos Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir?

30 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.Bugün, Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının kaçıncı yıl dönümü olarak kutluyoruz?

12.30 HADİ İpucu cevabı: 98. yılı.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.