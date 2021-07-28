Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 20 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

20 AĞUSTOS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Ağustos 2021 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:30

Daegu - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:45

Lion City - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



14:45

Tanjong Pagar - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

16:00

Tekstilshtik - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Tulevik - Parnu JK

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



18:15

Al Jazira - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:15

Khorfakkan - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:30

Haka - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

HIFK Helsinki - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Chindia Targoviste - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

Legion - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:30

F.Düsseldorf - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

19:30

Hannover 96 - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:00

FC Midtjylland - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Esbjerg - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Kayserispor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:30

Samsunspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:30

Al Sharjah - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:30

Bani Yas - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



21:00

Valladolid - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:00

NEC Nijmegen - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Dragovoljac - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Zlate Moravce - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:15

Aluminij - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Leipzig - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



21:30

Farul Constanta - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:45

Standard Liege - Oostende

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



21:45

Bristol City - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 4



21:45

Dundalk - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Waterford - Longford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Real Betis - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Brest - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Finn Harps - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



23:00

Almeria - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:15

Moreirense - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

