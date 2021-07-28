20 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Ağustos 2021 Cuma gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 20 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 20 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
20 AĞUSTOS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Ağustos 2021 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:30
Daegu - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:45
Lion City - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Tanjong Pagar - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
16:00
Tekstilshtik - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Tulevik - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:15
Al Jazira - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:15
Khorfakkan - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:30
Haka - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
HIFK Helsinki - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Chindia Targoviste - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Legion - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:30
F.Düsseldorf - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
19:30
Hannover 96 - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:00
FC Midtjylland - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Esbjerg - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Kayserispor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Samsunspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30
Al Sharjah - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:30
Bani Yas - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Valladolid - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
NEC Nijmegen - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Dragovoljac - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Zlate Moravce - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:15
Aluminij - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Leipzig - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:30
Farul Constanta - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:45
Standard Liege - Oostende
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
21:45
Bristol City - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 4
21:45
Dundalk - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Waterford - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Real Betis - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Brest - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Almeria - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Moreirense - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV