20 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 11:00' da sevilen program Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam yeni bölümü FOX TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 20 Ağustos 2021 Cuma FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 11:00'de Çağla ile Yeni Bir Gün yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...
20 AĞUSTOS 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Funda ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni bölüm)