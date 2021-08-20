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20 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 11:00' da sevilen program Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam yeni bölümü FOX TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı...

20 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 20 Ağustos 2021 Cuma FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 11:00'de Çağla ile Yeni Bir Gün yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...

20 AĞUSTOS 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Funda ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni bölüm)

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