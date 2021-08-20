20 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Yabancı Sinema: Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu Kanal D'de Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 20 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programının final bölümü yayınlanıyor. Akşam ise izleyiciyi ekrana kilitleyecek yabancı sinema Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu ekranlara geliyor.

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye film keyfi yaşatacak yabancı sinema Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı ekran karşısına çıkıyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışı... 20 AĞUSTOS 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Güneşin Kızları 13:00 Magazin D Yaz (Final) 14:00 Küçük Ağa 16:00 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu Kanal Dyayın akışıMagazin