Rafike isminin anlamı nedir, Rafike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kebire isminin anlamı nedir, Kebire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablasından Gülistan Doku'nun ablasına duygu dolu mesaj: ''Onlara ölüm yakışır mı?''Dilber isminin anlamı nedir, Dilber ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dindar isminin anlamı nedir, Dindar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bolgan isminin anlamı nedir, Bolgan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Spor salonundaki protein tozu yüzünden felç kaldı denilmişti! Gencin raporundaki detay dikkat çekti!Berkan isminin anlamı nedir, Berkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alaner isminin anlamı nedir, Alaner ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çamaşır makinesi boşaltma bahanesiyle evine çağırdı! 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

On numara çekiliş sonucu için vatandaşlar çekiliş saatini dört gözle bekliyor. 115 bin liranın devrettiği büyük çekilişte 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları internette çokça aratılıyor. İşte detaylar...

20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

Pazartesi ve Cumaların vazgeçilmezi On Numara çekilişi için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu akşam yapılacak çekilişte kazandıran numaralarda aratılmaya başlandı. Biz de bu çekilişin sonuçlarını 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları başlığı altında haberimizde derledik. İşte sonuçlar... 

20 AĞUSTOS 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 Ağustos Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

20 Ağustos 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 16 AĞUSTOS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

16 Ağustos Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

6 - 20 - 22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 32 - 38 - 41 - 43 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60 - 64 - 65 - 70 - 77 

20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT