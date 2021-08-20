20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

Pazartesi ve Cumaların vazgeçilmezi On Numara çekilişi için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu akşam yapılacak çekilişte kazandıran numaralarda aratılmaya başlandı. Biz de bu çekilişin sonuçlarını 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları başlığı altında haberimizde derledik. İşte sonuçlar...

20 AĞUSTOS 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 Ağustos Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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20 Ağustos 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 16 AĞUSTOS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

16 Ağustos Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

6 - 20 - 22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 32 - 38 - 41 - 43 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60 - 64 - 65 - 70 - 77

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...