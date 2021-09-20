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20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

On numara çekiliş sonucu vatandaşlar tarafından heyecanla beklenirken 217.783,03 TL ikramiye için internette 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte 20 Eylül Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta olmaya devam ediyor. Şans oyunu severler, On Numara'nın 20 Eylül Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 20 Eylül Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 20 Eylül Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 Eylül Pazartesi günkü On Numara çekilişinin yapılmasının ardından kazanan numaralar haberimizde yer alacaktır.

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

17 Eylül 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 17 EYLÜL 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17 Eylül Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 04 12 13 14 15 20 23

29 31 33 34 39 42 48 50

59 64 65 68 70 80

20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

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