20 Ağustos bugün hangi diziler var? |20 Ağustos Salı yayın akışı
20 Ağustos Salı kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ağustos Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
20 Ağustos Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ağustos Salı Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
20 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Ağustos Salı Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
20 Ağustos ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Atv gün ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kimse Bilmez
00.20 İyi Olan Kazansın
20 Ağustos KANAL D Yayın Akışı
9.00 Küçük ağa
11.15 Magazin D yaz
12:30 Zalim İstanbul
15:15 Aşk-ı Memnu
17:00 Yaralı kuşlar
18:45 Kanal D haber
20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
21:45 Hacker
20 Ağustos Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek Sosyete
15:30 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Çember
00.15 San Andreas Fayı
20 Ağustos Salı SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk laftan anlamaz
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Gel Hemşerim
20 Ağustos FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Bir Aile Hikayesi
12:15 Yasak Elma
14.00 Temizlik Benim işim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Gülbin Tosun ile Ana haber
20:00 Yaparsın aşkım
00.15 Efsane Aile
20 Ağustos TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Güle Güle oturun
13:30 Kızım
15:45 Bugün Düğümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye
00.15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20 Ağustos TRT1 Yayın Akışı
09:05 Hangimiz Sevmedik
11:50 Kalk Gidelim
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:25 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Aileler yarışıyor
23:35 Ev Sineması "Çırak"
HABERE YORUM KAT