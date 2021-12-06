20 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 19 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
20 ARALIK 2021 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Aralık 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
00:00
Braga - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
14:00
Kura Çekimi UEFA
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv
17:30
İstanbulspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
18:30
Craiova - Mioveni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20:00
Denizlispor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30
AEK - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Aris - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Dinamo Bucuresti - Farul
Constanta Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Ajax - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong AZ - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong Utrecht - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:30
Lecce - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:45
Fulham - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Levante - Valencia
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Lugo - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV