Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

20 ARALIK 2021 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Aralık 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



00:00

Braga - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



14:00

Kura Çekimi UEFA

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA.tv



17:30

İstanbulspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



18:30

Craiova - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



20:00

Denizlispor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:30

AEK - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Aris - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:30

Dinamo Bucuresti - Farul

Constanta Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Ajax - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Jong AZ - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Jong Utrecht - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:30

Lecce - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:45

Fulham - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:00

Levante - Valencia

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



23:00

Lugo - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

