20 Aralık Pazar su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ, İSKİ , İZSU

20 Aralık Pazar tarihinde üç metropol kent olan İzmir, İstanbu ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta sonunu yeni tip koronavrüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde geçiren vatandaşlar, yaşanacak su kesintilerini öğrenip önlem alarak mağduriyetlerin önüne geçmek istediğinden biz de haberimizde 20 Aralık Pazar günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bilgilerini paylaştık. İşte detaylar...

20 ARALIK PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 20 Aralık Pazar günü İştanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

20 ARALIK PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 20 Aralık Pazar günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

20 ARALIK PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 20 Aralık Pazar günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.