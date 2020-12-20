2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle ve kış aylarının gelmesiyle vaka ve ağır hasta sayılarında artış yaşandı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda 20 Aralık Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu|Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

20 ARALIK PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU| KORONAVİRÜS VAKA SAYISI, HASTA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

19 ARALIK CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 2 olarak kayda geçti, 241 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 208 bin 635'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, vefat sayısı 17 bin 851, ağır hasta sayısı 5 bin 501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

BAKAN KCOA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" dedi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 75 milyon 283 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 668 bin 366 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 75 milyon 283 bin 201’e çıkarken, virüs saptanan 52 milyon 853 bin 158 kişi sağlığına kavuştu.

ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 626 bin 770 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 317 bin 928 kişi öldü.

VAKA SAYISI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 979 bin 447), Brezilya (7 milyon 111 bin 527), Rusya (2 milyon 762 bin 668), Fransa (2 milyon 427 bin 316), Türkiye (1 milyon 955 bin 680), İngiltere (1 milyon 948 bin 660), İtalya (1 milyon 906 bin 377), İspanya (1 milyon 805 bin 633), Arjantin (1 milyon 524 bin 372), Kolombiya (1 milyon 468 bin 795), Almanya (1 milyon 438 bin 438), Meksika (1 milyon 289 bin 298), Polonya (1 milyon 171 bin 854) ve İran (1 milyon 138 bin 530)."

KOVİD-19 NEDENİYLE ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şöyle:

"Brezilya (184 bin 876), Hindistan (144 bin 829), Meksika (116 bin 487), İtalya (67 bin 220), İngiltere (66 bin 52), Fransa (59 bin 619), İran (53 bin 95), Rusya (49 bin 151), İspanya (48 bin 777), Arjantin (41 bin 534), Kolombiya (39 bin 787), Peru (36 bin 901), Almanya (25 bin 165), Polonya (24 bin 345), Güney Afrika (24 bin 11), Endonezya (19 bin 390), Belçika (18 bin 371), Türkiye (17 bin 364), Şili (16 bin 7), Ukrayna (15 bin 996), Romanya (13 bin 969), Ekvador (13 bin 932), Kanada (13 bin 916), Irak (12 bin 650), Hollanda (10 bin 321) ve Çekya (10 bin 36)."

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Şimdiye kadar 15 yaş altı 12 çocuk Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybetmiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.