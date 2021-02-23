20 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 20 bin öğretmen hangi branşlara atanacak? 20 bin öğretmen hangi illere atanacak?

2021 yılı için bir süredir öğretmen ataması ile ilgili yetkili kişilerden açıklama bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da eğitim kurumlarının açılış töreninde atamalarla ilgili yeni bir gelişme duyurdu. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını duyuran Erdoğan, yüzbinlerce öğretmen adayını 20 bin öğretmen hangi illere atanacak? sorularını araştırmaya itti.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

Erdoğan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili şunları söyledi:



"Yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.



Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

20 BİN ÖĞRETMEN HANGİ BRANŞLARA ATANACAK?

20 bin öğretmen atamasının hangi branşlarda ve ya hangi bölümlerde yapılacağı henüz duyurulmadı.

20 BİN ÖĞRETMEN HANGİ İLLERE ATANACAK?

20 bin öğretmen ataması ile ilgili takvim ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulup açıklanması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

2020 YILI ÖĞRETMEN ATAMALARI BRAŞ DAĞILIMI NASILDI?

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti. 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları şöyle;



Sınıf öğretmenliği ataması 2831,



Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,



İngilizce öğretmeni ataması 1739,



Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,



İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

