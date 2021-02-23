20 bin öğretmen ataması ne zaman 2021? Öğretmen atama takvimi 2021 belli oldu mu?

Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklamalarının ardından gözler atama tarihlerine çevrildi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN 2021?

Erdoğan öğretmen atamalarıyla ilgili, ‘Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ açıklamasında bulundu. Ancak net bir tarih verilmedi.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2021 BELLİ OLDU MU?

Salgın sürecinde ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı ile de 2021 öğretmen atama işlemleri hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor. Fakat henüz öğretmen atamasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.