20 bin öğretmen atamasının branş dağılımı yayımlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını resmi internet sitesinde yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilerek, atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi yayımlandı. Açıklamada, adayların başvuru yapabilmek için 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda 50 ve üzerinde puan almış olması gerektiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, başvuru şartları ve öğretmen adaylarından başvuruda istenecek belgeler hakkında bilgiler verildi.

Açıklanan listeye göre atamalar 92 branşta yapılacak. En fazla kontenjan ayrılan branşlar 2 bin 11 ile sınıf öğretmenliği, 1149 ile Türkçe öğretmenliği, 1120 ile rehberlik, 1410 ile özel eğitim, 1599 ile okul öncesi, 1448 ile ilköğretim matematik, 1960 ile İngilizce, 1149 ile Fen Bilimleri, 1922 ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 781 ile Beden Eğitimi öğretmenliği oldu.

19 bin 914 kişilik kontenjan listesi yayımlanırken, Beden Eğitimi öğretmenliği alanına ayrılan toplam 867 kontenjanın 86'sının daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atama işlemi için kullanılacağı ifade edildi.

12-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav için ön başvurunun 26 Mart'ta başlayacağı belirtildi. Ayrıca sözlü sınavın belirlenen 17 ilde yapılacağı duyuruldu.

DHA