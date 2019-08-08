İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. 20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.

20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.

20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.

20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.

20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT