Van'da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak yollarla getirilen 20 bin paket kaçak sigara jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirildi.

DERE KENARINA GİZLEDİLER

Çaldıran ilçesindeki jandarma ekipleri, İran'dan getirilen gümrük kaçağı sigaraların ülkeye sokulacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İran sınır hattındaki Soğuksu Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sonucu, kaçakçıların dere kenarına gizledikleri 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.