Milli Eğitim Bakanlığı atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruların 6-10 Ocak 2020'de alınacağını açıkladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

2020 ocak dönemi sözleşmeli öğretmen atamalarında en çok atama yapılacak branşlar şöyle:

Sınıf öğretmenliği 3.007

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1.836

İngilizce Öğretmenliği 1.731

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1.699

Okul Öncesi Öğretmenliği 1.513

Türkçe Öğretmenliği 1.293

Rehber Öğretmenlik 1.257

Özel Eğitim Öğretmenliği 1.093

Fen Bilgisi Öğretmenliği 1.002

Beden Eğitimi Öğretmenliği 711

2020 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2020 öğretmen atamaları Şubat ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin olarak "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NASIL?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk

vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon

belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği

kabul edilmiş olmak,

1.6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için

puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan

almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir

ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan;

ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken

sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl

bekleme süresini tamamlamış olmak.

2. Başvuru

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak

başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu

başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi)

sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4'te belirtilmiştir.

2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

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2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana

başvuruda bulunabilecektir.

2.4. KPSS puanları ile ilgili olarak;

2.4.1. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk

Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din

Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği,

Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca,

Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer

alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış

olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan

KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava

(2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna

otomatik olarak yansıtılacaktır.

2.4.2. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda

başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121

puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden

yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

2.4.3. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak

adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı

bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.

2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin

“Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet

verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun

yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün

mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.

2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,

bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda

bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne

(Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra

yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim

programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde

gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek

durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler

geçersiz sayılacaktır.