Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Milli Mücadele'nin 100. Yılına ithafen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması düzenlendiği belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik ederek sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, "2019, Milli Mücadelenin 100. Yılı"na ithafen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması düzenlenmiştir. Söz konusu yarışmaya ilişkin bilgiler şöyle ki; Yarışma "Hüsn-i Hat", "Tezhip", "Minyatür" kategorilerinde yapılacaktır. 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyelerinin birinci derece yakınları dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra örgütü çalışanları dâhil, yarışmanın son başvuru günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır. Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi olarak htpp://plastiksanat.kultur.gov.tr adresi üzerindeki başvuru sisteminden 23 Eylül - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması'na başvuracak kişiler, yarışmaya dair bilgi ve şartnameye https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek."

Kaynak: İHA