20. Dönem Manisa Milletvekili Akarsu’dan Kaymakam Kaya’ya ziyaret

20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Demirci Kaymakamı Adem Kaya'yı ziyaret etti.

Demirci'de yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aktaran 20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu, "Demirci için yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilçemizi hak ettiği yerlere getirmeliyiz" dedi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirip, Demirci ilçesinin şirin ve güzel bir yer olduğunu hizmet noktasında Demirci için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA