20 Ekim 2020 Tarihli ve 31280 Sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete'de bugün neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı internet üzerinden çokça bakılmaya başlandı. Bizde bu kararları haberimizde derledik. İşte 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 14/10/2020 Tarihli ve 2020/136 Sayılı Kararı

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 14/10/2020 Tarihli ve 2020/140 Sayılı Kararı

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YÖNETMELİKLER

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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Türk Patent Enstitüsü Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9615 Sayılı Kararı

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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2016/13566 Başvuru Numaralı Kararı

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Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2016/14253 Başvuru Numaralı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Erdemli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2000 ADET ÇOKLU KART OKUYUCU ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ARSALAR SATILACAKTIR

Muğla İli Ortaca Belediye Başkanlığından: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAŞIT MÜBADELE İLANI

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TOTAL STATİON ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

MEKANİK BODEN KUMPASI VE DİJİTAL TEKERLEK ÇAP ÖLÇME ALETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

150 TON n-BUTANOL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

500 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ



c - Çeşitli İlânlar

Milli Eğitim Bakanlığından: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

RESMİ GAZETE NEDİR?

İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Resmî Cerîde idi. Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı. 18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle gazete yayımlanmadı. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazama da Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname'nin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir. 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı. 14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

RESMİ GAZETE'NİN ÖZELLİKLERİ, RESMİ GAZETE NASIL HAZIRLANIR?

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, "23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır. İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.