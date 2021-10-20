20 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 20 Ekim 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Ekim 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
20 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 20 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
20 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Tek Yürek
09.00Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı
13.00 Bizim Köyün Kızları
15.30 Dünya Hali
16.45 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
20 EKİM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30Hayat Sanat
08:00Murat Boncuk'la Atölye
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geziyorum
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat
12:30Eşik
13:00Tarih Söyleşileri
14:30Anjelika Akbar İle Sesler
15:00Bizim Resmimiz
15:30Renkler
15:50Fotoğraflar
16:00Karalama Defteri
16:30İstanbul, Müzik ve Tarih
17:15Evliya Çelebi
18:00Hayat Sanat
18:30Muhayyelat
19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30Dünya Müzik Gelenekleri
20:45Türkiye Atlası
21:00Edebiyat Söyleşileri
22:00Yerli Sinema: Kraliçe Lear
23:45Coğrafyadan Kültüre Bağ
20 EKİM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
20 EKİM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
20 EKİM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
20 EKİM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08.30 Bu Sabah
11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
20 EKİM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
20 EKİM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman