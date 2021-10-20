TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Ekim 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

20 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 20 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

20 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Tek Yürek

09.00Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı

13.00 Bizim Köyün Kızları

15.30 Dünya Hali

16.45 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)

20 EKİM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30Hayat Sanat

08:00Murat Boncuk'la Atölye

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geziyorum

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat

12:30Eşik

13:00Tarih Söyleşileri

14:30Anjelika Akbar İle Sesler

15:00Bizim Resmimiz

15:30Renkler

15:50Fotoğraflar

16:00Karalama Defteri

16:30İstanbul, Müzik ve Tarih

17:15Evliya Çelebi

18:00Hayat Sanat

18:30Muhayyelat

19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30Dünya Müzik Gelenekleri

20:45Türkiye Atlası

21:00Edebiyat Söyleşileri

22:00Yerli Sinema: Kraliçe Lear

23:45Coğrafyadan Kültüre Bağ

20 EKİM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

20 EKİM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

20 EKİM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

20 EKİM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08.30 Bu Sabah

11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

20 EKİM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

20 EKİM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman