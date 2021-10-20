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20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021

Dünya Karizma Günü sebebiyle, özellikle erkek bireyler "20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021" konu başlıklarına göz atıyor. Haberimizde Dünya Karizma Günü'ne özel mesajlara yer verdik.

20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021

Gündemleriyle her gün yeni bir olaya veya özel günlere yer veren Twiter'da bugün 20 Ekim Dünya Karizma Günü kutlanıyor. Bunun üzerine özellikle erkek kullanıcılar "20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021" konu başlıklarına göz arıyor. İşte detaylar...

20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021

20 EKİM DÜNYA KARİZMA GÜNÜ MESAJI RESİMLİ, SÖZLÜ, KISA MESAJLAR | DÜNYA KARİZMA GÜNÜ İLE İLGİLİ KUTLAMA MESAJLARI 20 EKİM 2021

Yılın her 20 Ekim tarihinde Dünya Karizma Günü kutlanıyor. Özellikle Twitter kullanıcıların hatırlattığı bu günde, paylaşımlarda genel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk resimleri paylaşılıyor. Deniz rengi gözlerinin paylaşıldığı karelerde Atatürk için "Karizma arıyorsanız tam karşınızda, Dünya'da başka karizma yok" mesajları paylaşılıyor. Haberimizde bu günü kutlamak adına mesaj yayımlamak isteyen insanlar için resimli, sözlü, kısa kutlama mesajlarına yer verdik.

20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021

-Bu karizma da kim? Aaa Dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'müş!

-Yakışıklılık, sempatiklik değil, karizmadır bir insanı aşık eden kendine!

-Karizma denilen şey her zaman yakışıklılık demek değildir, içten gelir doğuştan olması gerekir, estetik kabul etmez. 20 Ekim Dünya Karizma Günü'müz kutlu olsun.

-Karizma denilince akla bir isim gelir, o'nun gözleri gök mavi, saçları güneşten sarıdır, ismi Mustafa Kemal'dir! Dünya Karizma Günü Kutlu Olsun

-Karizma bir gülücükle olur, bir hareket, bir şefkatle gösterir kendini, 

-Karizma sonradan gelmez, doğuştan gelir.

20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021

-Bugün benim günümmüş arkadaşlar. Dünya Karizma Günümüz kutlu olsun!

-(Kendi fotoğrafınızı paylaşım) A aa bu karizma da kimmiş? Benmişim... Dünya Karizma Gününüz Kutlu Olsun!

-Karizma karizma dediniz başımın etini yediniz, alın size karizma, aşık olmayın sonra

-Karizma erkekler, hep üzülür. Karizma merhametten gelir, gülüşten, bir bakıştan gelir. 

20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021

20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021

20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Dünya Karizma Günü ile ilgili kutlama mesajları 20 Ekim 2021

 

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